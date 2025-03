A Administração-Geral de Aduanas da China (GACC) suspendeu temporariamente compras de carne bovina de três unidades de frigoríficos brasileiros por "não conformidades" em relação aos "requisitos chineses para o registro de estabelecimentos estrangeiros".

O órgão do governo chinês não detalhou do que se tratam as não conformidades. Procurado, o Ministério da Agricultura do Brasil deve dar mais detalhes.

- uma unidade da Frisa, em Nanuque (MG);

- uma planta da Bon-Marte, em Presidente Prudente (SP);

- outra da JBS, em Mozarlândia (GO).

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), também foram suspensos outros dois frigoríficos da Argentina, além de um do Uruguai e outro da Mongólia – este último referente às carnes bovina e ovina.

"Seguindo a regulamentação vigente, o GACC determinou a suspensão temporária das importações desses estabelecimentos a partir de 3 de março de 2025. As empresas envolvidas já foram notificadas e estão adotando medidas corretivas para atender às exigências da autoridade sanitária chinesa", disse a Abiec.

A associação disse que está em diálogo com as autoridades competentes para resolver a questão, junto ao Ministério da Agricultura. "Importante destacar que os demais estabelecimentos habilitados seguem operando normalmente, assegurando o fluxo das exportações de carne bovina brasileira ao mercado chinês", destacou a associação.

"O Brasil reafirma sua confiança na robustez do controle sanitário nacional, conduzido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e segue trabalhando ativamente para solucionar os questionamentos apresentados com celeridade, garantindo a segurança e qualidade da carne bovina exportada", completou.

