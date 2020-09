Cinco apostadores de MS ganham prêmio na quina

O prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena foi sorteado na noite de sábado (5), mas apesar da expectativa, os ganhadores não são de Mato Grosso do Sul. Dois sortudos, um de Campinas (SP) e uma aposta online, dividem o prêmio.

Mas Mato Grosso do Sul cinco apostas acertaram e ganharam o prêmio da quina no sábado (5). O sorteio foi realizado e três ganhadores vão levar R$ 39 mil, uma aposta com nove números R$ 156.114,96 e um bolão R$ 78.057,45.

Foram cinco apostas ganhadoras da quina em Mato Grosso do Sul. Os sortudos são de Bonito, Campo Grande e Sidrolândia. Conforme informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, há três apostas ganhadoras na Capital, sendo que duas delas foram feitas na Lotérica Campo Grande. Uma destas apostas foi feita com nove números, por isso o sortudo leva o prêmio de R$ 156,1 mil. A outra aposta foi na Lotérica Quina de Ouro.

Em Bonito, houve uma aposta que acertou a quina. Sidrolândia, a aposta foi de um bolão, na lotérica Loterândia. No caso do bolão, os acertadores levam o prêmio de R$ 78 mil.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (9). O prêmio é estimado em R$ 2,5 milhões. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou podem ser realizadas pela internet, no site da Caixa.

