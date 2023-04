Codecon aprova quatro projetos que injetarão R$ 64 milhões na Capital

O Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecon) aprovou nesta terça-feira (11), após a 2ª Reunião Ordinária do grupo, diversos projetos nas áreas hospitalar, hoteleira e de saúde e bem-estar de Campo Grande, que juntos devem injetar R$ 64,238 milhões na economia da cidade.

“Esses números são frutos da decisão de investir em meios de fomentar e retomar a atividade econômica na nossa cidade após o difícil que passamos na pandemia. Essa tem sido nossa prioridade, geração de renda e emprego, consolidando Campo Grande como a Capital das Oportunidades”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

No total, foram votados seis projetos, com quatro recebendo parecer favorável. Eles agora seguem para a Câmara Municipal, onde será votada a lei autorizativa para a concessão dos benefícios da Lei do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande).

“Mais uma reunião do Codecon que traz novas expectativas de investimentos e crescimento para Campo Grande. Esta é a segunda reunião deste ano e se somarmos a previsão de investimento são mais de R$ 86 milhões sendo injetados na nossa economia. Isso só prova que teremos um 2023 de muita expectativa de novos negócios sendo abertos”, comemorou o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), Adelaido Vila.

A próxima reunião do Conselho está marcada para o dia 25 deste mês, e irá avaliar outros 13 projetos que buscam apoio da prefeitura da Capital.

