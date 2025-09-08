Com celulose liderando, MS chega a US$ 7,24 bilhões em exportações

As exportações em Mato Grosso do Sul parecem estar indo de 'vento em popa' neste ano, uma vez que as arrecadações alcançaram um valor de US$ 7,24 bilhões até o mês de agosto. A celulose é quem lidera a pauta de produtos exportados.

Conforme a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), o valor comparado ao mesmo período do ano passado representa um salto de 8,4%, já que o valor naquele ano era de US$ 5,53 bilhões.

Entre os produtos exportados, a celulose lidera a pauta com 29,9% de participação, seguida da soja em grão com 27,2% e da carne bovina fresca com 15,07%. Porém, a carne ganha destaque, pois o setor registrou alta de 43,7% comparado ao período do ano passado.

Somente no mês de agosto, a China respondeu por US$ 91 milhões em compras de carne bovina de Mato Grosso do Sul, consolidando-se como principal destino. O Chile importou US$ 16,4 milhões, o México US$ 11,8 milhões, enquanto mercados como Israel, Turquia, Filipinas e Itália mantiveram presença expressiva. Os Estados Unidos, que aplicaram a tarifa de 50%, adquiriram US$ 7,6 milhões, ficando atrás de outros parceiros emergentes na lista mensal.

Outros produtos também registraram forte crescimento, como o minério de ferro (alta de 32,8%) e a categoria “outros produtos” (resíduos vegetais, sucatas e desperdícios), que apresentou variação de 806% em valores exportados.

Nas importações, Mato Grosso do Sul registrou retração de 10,79% no acumulado, totalizando US$ 1,66 bilhão. O gás natural manteve-se como principal item importado, respondendo por 33,2% do total, seguido pelo cobre com 7,9% e por máquinas e equipamentos para a indústria de celulose e papel.

Quanto aos destinos, a China absorveu 46,7% das exportações estaduais no acumulado, consolidando-se como o principal parceiro comercial. Em seguida vieram os Estados Unidos com 5,4%, a Itália com 3,8% e a Argentina com 3,5%. Entre os mercados em expansão, a Argélia registrou crescimento de 44,7% em relação a 2024.

