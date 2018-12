Com fim do subsídio, diesel deve ter aumento de R$ 0,06 por litro

Com o fim do subsídio ao óleo diesel nesta segunda-feira (31), o preço do produto nas refinarias deverá ter um aumento da ordem de R$ 0,06 por litro, cerca de 3,3% , em relação aos R$ 1,8088 por litro cobrados em média nas refinarias da Petrobras, sem impostos. O programa de subsídio ao diesel foi concedido pelo governo federal para colocar um ponto final na greve dos caminhoneiros, em maio deste ano.

A Petrobras comunicou que adotará um mecanismo financeiro de proteção para o diesel para evitar a volatilidade em seus preços por conta das variações internacionais dos preços do petróleo e das variações do câmbio. O mecanismo evitará o reajuste diário, um dos motivos questionados pelos caminhoneiros na época da greve. Pelo mecanismo anunciado nesta sexta-feira, O mecanismo permitirá a estatal manter o preço do produto estável por um período de até sete dias sem reajustes nas refinarias. Em setembro, a Petrobras adotou o mesmo mecanismo financeiro de proteção para a gasolina, que poderá ter reajuste em até 15 dias.

O diretor do Centro Brasileiro de InfraEstrutura (CBIE), Adriano Pires Rodrigues, disse que o aumento dos preços do diesel nas refinarias será pequeno devido à cotação baixa dos preços internacionais do petróleo, abaixo de US$ 50 o barril. Para Adriano Pires, o novo governo deveria analisar a possibilidade de adotar um imposto flex, que subisse quando os preços do petróleo estão baixos lá fora, e fosse reduzido quando os preços subissem.

