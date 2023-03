O Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), lançou novo leilão de sucatas inservíveis para reciclagem. Ao todo, são 453 veículos, sendo 334 motocicletas e 119 carros.

Conforme regras estabelecidas em edital, podem participar do leilão, pessoas jurídicas que operem no ramo de siderurgia, de fundição ou de reciclagem credenciadas perante o Detran.

O certame estará aberto do dia 15 a 30 de março, no site da leiloeira Maria Fixer. Os interessados poderão visitar os automóveis nos dias 28 e 29, nos pátios do Detran das cidades abaixo. O horário é das 08h ás 11h e das 13h30 ás 16h30.

Confira abaixo o endereço das Agências do Detran, abertas para visitar deste Leilão:

• Detran Douradina, localizado na Rua João Gomes de Lira, nº. 63, Centro, Douradina/MS

• Detran Eldorado, localizado na Av. Brasil, nº. 465, Centro, Eldorado/MS

• Detran Fátima do Sul, localizado na Rua Rio Dourados, nº. 825, Vila Katira, Fátima do Sul/MS

• Detran Iguatemi, localizado na Av. Prefeito Gelson Andrade Moreira, nº. 545, Iguatemi/MS

• Detran Juti, localizado na Av. Bonifácio Fernandes, nº. 1034, Centro, Juti/MS

• Detran Mundo Novo, localizado na Av. JK, nº. 393, Berneck, Mundo Novo/ MS

• Detran Nova Alvorada do Sul, localizado na Av. Jofre de Araújo, nº. 536, Maria de Lourdes, Nova Alvorada do Sul/MS

• Detran Paranhos, localizado na Av. Alberto Ratier, nº. 11726, Paranhos/MS

• Detran Sete Quedas, localizado na Av. Concórdia, s/nº., Sete Quedas/MS

• Detran Vicentina, localizado na Rua Jubelino Mamedio, nº. 1431, Vicentina/MS

