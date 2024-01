Com mais dias úteis, comércio prevê 2024 mais promissor que 2023

Sarah Chaves, com informações do Infomoney

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o funcionamento durante o feriado não costuma ter boa contrapartida nas vendas – o maior custo, inclusive, é com a mão de obra, e abrir nessas tem impacto negativo no varejo e gera prejuízos.

De acordo com a Confederação, a abertura em feriados gerou R$ 28,99 bilhões em gastos extras (prejuízo), neste ano. Em 2024, com menos feriados móveis nacionais em dias úteis, o número deve ser 4% menor, R$ 27,92 bilhões.

Conforme o estudo, 2024 terá 7,5 dias de feriados móveis em dias úteis (houve o acréscimo da Consciência Negra, em 20 de novembro) contra 8 em 2023.

O número “quebrado” é porque a CNC considera meio expediente de trabalho nos feriados nacionais aos sábados.

Confira os feriados nacionais de 2024

Confira:

- 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);

- 12 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);

- 13 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);

- 14 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);

- 29 de março, Paixão de Cristo (feriado nacional);

- 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);

- 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

- 30 de maio, Corpus Christi (ponto facultativo);

- 31 de maio (ponto facultativo);

- 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);

- 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

- 28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);

- 2 de novembro, Finados (feriado nacional);

- 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional);

- 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

- 24 de dezembro, Véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas);

- 25 de dezembro, Natal (feriado nacional).

- 31 de dezembro, Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas);

