Com maracujá em alta, pitaya vira atrativo com preço em conta na Ceasa-MS

A chuva, somada à oferta limitada e ao aumento da demanda, tem impactado os preços de alguns produtos na CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). O maracujá azedo, por exemplo, ficou 8,33% mais caro, devido à baixa oferta nas lavouras da Bahia. No entanto, essa também é uma boa semana para aproveitar as frutas da estação, como a lichia e a pitaya, que continuam com preços mais acessíveis graças à safra.

Entre os produtos que tiveram alta, a cenoura (caixa de 20 kg) passou de R$ 130,00 para R$ 140,00, devido à redução na oferta causada pelas chuvas nas regiões produtoras de MG e SP. O mamão Formosa também teve aumento, subindo de R$ 130,00 para R$ 140,00, com a oferta limitada nas principais regiões produtoras.

Já o maracujá azedo (caixa de 10 kg) foi de R$ 120,00 para R$ 130,00, resultado da diminuição da oferta na Bahia, que é um dos principais estados fornecedores. A melancia, que é muito procurada nesta época do ano, teve uma leve alta, passando de R$ 2,10 para R$ 2,20 por kg, acompanhando o aumento da demanda.

Por outro lado, frutas que estão em plena safra, como a lichia e a pitaya, continuam com preços mais estáveis. A lichia (bandeja de 500g) varia entre R$ 8,00 e R$ 10,00, enquanto a pitaya (caixa de 3,5/4,0 kg) permanece a R$ 40,00, com a oferta em alta durante o período de safra.

O kiwi (caixa de 9 kg) se manteve estável, com o preço fixado em R$ 170,00, enquanto o pêssego (caixa de 6 kg) segue cotado a R$ 78,00, beneficiado pela oferta regular durante a safra.

