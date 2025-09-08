Com preço da gasolina estável, etanol é quem mais varia em Campo Grande

O etanol é o combustível com mais variação no preço, seja para mais ou para menos, pelo menos é o que indica a pesquisa do Procon-MS, no comparativo entre o final do mês de agosto e o início de setembro.

Os dados foram coletados em 23 postos de abastecimento de Campo Grande e as variações mais expressivas ocorrem no pagamento do combustível na modalidade crédito.

O litro do etanol aditivado teve alta de 1,29%, passando de R$ 3,89 para R$ 3,94. Já o diesel S10 aditivado apresentou variação de 0,49%, com valores médios atualizados de R$ 6,13 para R$ 6,16.

Entre as reduções no período, o litro da gasolina comum paga no crédito recuou 0,34% nas bombas de abastecimento, passando de R$ 5,95 para R$ 5,93. O diesel S500 comum também registrou queda de 0,17%, variando de R$ 6,00 para R$ 5,99.

Somente o preço do metro cúbico do GNV (Gás Natural Veicular) permaneceu inalterado entre os meses de agosto e setembro, mantendo o valor médio de R$ 4,62.

De acordo com o levantamento, realizado no dia 1º de setembro, o litro do etanol comum apresentou variação de 20,27% no pagamento a crédito e 17,04% no pagamento à vista. O combustível foi encontrado nos postos com valores entre R$ 3,58 e R$ 4,39, o que reforça a importância da pesquisa antes da compra.

No caso da gasolina comum, houve registro de diferença de 16,10% no crédito e 10,73% no pagamento em dinheiro ou débito, com preços oscilando de R$ 5,59 a R$ 6,49.

O diesel S10 comum foi encontrado com valores entre R$ 5,69 e R$ 6,39, apresentando variação de 11,32% no crédito e 8,79% à vista. Já o metro cúbico do GNV, em todas as modalidades de pagamento, apresentou diferença de 4,45%, com valores variando de R$ 4,49 a R$ 4,69.

