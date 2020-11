Com R$ 2,7 milhões negociados campanha Nome Limpo da ACICG já supera meta

Campanha de recuperação de crédito Nome Limpo, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) está na sua 15ª edição e já negociou mais de R$ 2,7 milhões em três semanas de atendimento. Iniciada em 9 de novembro, a ação reúne empresas dispostas a negociarem débitos com seus clientes inadimplentes até dia 11 de dezembro na sede da ACICG – situada na rua 15 de Novembro, 390, Centro.

“Nossa expectativa era negociar R$ 2 milhões no total e já superamos em 35% essa meta faltando ainda duas semanas para o final da ação. Nós orientamos as empresas participantes a oferecerem condições diferenciadas aos seus consumidores para facilitar a quitação da dívida, como exemplo a redução de juros, redução de multas e um parcelamento prolongado desse débito. Em um ano de muitos desafios, esse resultado sinaliza que os campo-grandenses querem começar 2021 sem dívidas, o que beneficia muito a economia da nossa Capital”, esclarece a gerente de negócios da ACICG, Letícia Ribeiro, responsável pela campanha.

Até nessa quinta-feira (26), a Campanha Nome Limpo atendeu mais de 1,1 mil consumidores interessados em quitar suas dívidas com a Energisa, Lojas Analu, Pax Real, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e a faculdade Insted — empresas participantes que ofereceram oportunidades diferenciadas de quitação de dívidas.

Além do público participante da Campanha, a Associação Comercial também registrou o número de consultas no SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) nesse período: cerca de 2,5 mil pessoas procuraram pelo serviço para verificar se possuíam alguma negativação.

Para que as negociações entre as empresas e os consumidores ocorressem com total segurança, em 2020, a Associação Comercial estendeu a duração da campanha Nome Limpo até o dia 11 de dezembro. Nas próximas semanas, a escala de atendimentos na estrutura montada dentro da ACICG será da seguinte forma:

30 de novembro a 4 de dezembro | UCDB, Toque de Seda Enxovais e MS distribuições – atendimento mediante agendamento pelo telefone (67) 3312-5063 ou 9.9846-3135 (WhatsApp).

7 a 11 de dezembro | UCDB – atendimento mediante agendamento pelo telefone (67) 3312-5063 ou 9.9846-3135 (WhatsApp).

Os clientes inadimplentes dessas empresas, ainda que não tenham recebido o convite para participar da campanha, podem entrar em contato com a Associação Comercial por meio do telefone (67) 3312-5063 ou 9.9846-3135 (WhatsApp) para agendar um horário de atendimento. “Estamos vivendo um ano atípico, mas precisamos continuar apoiando a retomada da economia. Por isso, estruturamos um plano para que a campanha Nome Limpo, que já é tradicional na cidade, ocorresse de forma segura e satisfatória”, conta Letícia.

Esta edição da Campanha Nome Limpo também conta com o apoio de conciliadores capacitados pelo Tribunal de Justiça (TJMS), que estão participando por vídeo-chamada, para a realização das audiências de negociações de débitos através de conciliação.

Histórico

Ao longo de suas 14 edições, a campanha já recuperou mais de R$300 milhões para as empresas participantes. A campanha de recuperação de crédito possibilita às empresas o recebimento e regularização dos créditos perdidos, a reativação de clientes antigos e, ainda, contribui para o aquecimento do mercado para as compras de Natal. “Esses fatores somados ao desejo das pessoas de regularizarem sua situação financeira, e à liberação do 13º salário gera excelentes resultados fazendo com o que o dinheiro volte a circular na economia local”, finaliza a gerente de negócios da ACICG, Letícia Ribeiro.

