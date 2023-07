Combustível na Capital é o mais barato do país

Com o preço médio de revenda de gasolina mais baixo do Brasil entre as capitais, Campo Grande teve outra baixa nos valores, conforme último relatório semanal divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No levantamento feito de 9 a 15 de julho, o preço médio da gasolina aditivada ficou em R$ 5,40, um valor 0,6 centavos menor que na semana anterior com uma variação de 0,31%. Já o valor mínimo caiu de R$ 5,16 para 5,12, enquanto o valor máximo de revenda caiu oito centavos em comparação com a semana de 2 a 8 de julho.

Já a gasolina comum teve queda de 0,5 centavos no preço médio de revenda entre as duas semanas, enquanto o valor máximo permaneceu R$ 5,54 nas duas semanas de levantamento.



O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS (Sinpetro-MS), Edson Lazaroto, explica que a queda nos preços se dá pela concorrência e "também oscilações no preço do etanol que por fazer parte em 27% na composição da gasolina reflete ora para mais ora para menos".

Tendência em Campo Grande é que a partir de hoje os preços caiam novamente, conforme apurado pelo JD1 nos estabelecimentos da Capital. No Posto Locatelli da Mascarenhas de Moraes a última atualização de preços foi na sexta-feira (14/07) e funcionários informam que de hoje (21) para amanhã (22) valores devem abaixar mais um pouco.



Já no Posto Atem na avenida Mato Grosso, próximo a Via Park, o valor da gasolina comum foi trocado ainda hoje e caiu de R$ 5,07 para 5,05.

Outro combustível que apresentou queda no preço médio foi o etanol que entre 2 a 8 de julho era encontrado a R$ 3,75 e na última semana de 9 a 15 de julho o valor caiu para R$ 3,67, uma variação de 0,35%. Já o GLP manteve os valores mínimos e máximos de revendas nas duas datas observadas.

