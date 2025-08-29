Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Economia

Comerciantes da Capital ficam cautelosos e confiança volta à zona negativa em agosto

Queda de 2,2% no ICEC reflete pessimismo dos empresários com economia nacional

29 agosto 2025 - 14h42Carla Andréa

O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (ICEC) de Campo Grande voltou a registrar queda neste mês de agosto, entrando novamente na zona negativa.

De acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), o indicador marcou 98,1 pontos, abaixo da linha de otimismo (100 pontos) e inferior ao resultado de julho, quando havia alcançado 100,3 pontos. A retração foi de 2,2%.

Entre os componentes avaliados, os que medem a expectativa do empresário em relação à economia brasileira e ao próprio comércio apresentaram as maiores reduções, com quedas de -5,4% e -6,4%, respectivamente.

O levantamento também mostra que a percepção sobre as condições atuais da empresa está dividida. Enquanto 32,4% dos entrevistados afirmaram que a situação “melhorou um pouco”, outros 32,7% apontaram que “piorou um pouco”.

Para a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, o cenário é reflexo direto das dificuldades enfrentadas pela economia nacional.

“Juros altos, dificuldade de acesso ao crédito – tanto de empresários quanto de consumidores –, inflação pressionando custos e reduzindo o poder de compra da população, aliado a um crescimento econômico abaixo das expectativas, reforça o cenário de incerteza para quem investe no comércio neste início de semestre”, destacou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Conta de energia terá nova tarifa
Economia
Conta de luz terá bandeira vermelha nível 2 em setembro
Ibovespa fecha em máxima histórica; dólar sobe
Economia
Ibovespa fecha em máxima histórica; dólar sobe
Receita Federal
Economia
Receita paga nesta sexta-feira quarto lote de restituição do IR
Licenciamento deverá ser pago até final de junho
Economia
Termina hoje prazo para quitar licenciamento de veículos com placas de final 7 e 8
Novo Bolsa Família
Economia
Sextou! Caixa encerra Bolsa Família de agosto pagando beneficiários de NIS final 0
João Doria, Gilmar Mendes, Sérgio Longen e Paulo Gonet
Economia
Longen defende segurança jurídica nas relações de trabalho em seminário do LIDE
Ministro Waldez Góes
Economia
Brasil e China terão nova rota marítima comercial
Inflação do aluguel sobe 0,36% em agosto, após três meses de queda
Economia
Inflação do aluguel sobe 0,36% em agosto, após três meses de queda
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Consumo das famílias em Campo Grande cresce pelo quarto mês seguido, aponta pesquisa
Economia
Consumo das famílias em Campo Grande cresce pelo quarto mês seguido, aponta pesquisa

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro