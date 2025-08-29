Comerciantes da Capital ficam cautelosos e confiança volta à zona negativa em agosto

O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (ICEC) de Campo Grande voltou a registrar queda neste mês de agosto, entrando novamente na zona negativa.

De acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), o indicador marcou 98,1 pontos, abaixo da linha de otimismo (100 pontos) e inferior ao resultado de julho, quando havia alcançado 100,3 pontos. A retração foi de 2,2%.

Entre os componentes avaliados, os que medem a expectativa do empresário em relação à economia brasileira e ao próprio comércio apresentaram as maiores reduções, com quedas de -5,4% e -6,4%, respectivamente.

O levantamento também mostra que a percepção sobre as condições atuais da empresa está dividida. Enquanto 32,4% dos entrevistados afirmaram que a situação “melhorou um pouco”, outros 32,7% apontaram que “piorou um pouco”.

Para a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, o cenário é reflexo direto das dificuldades enfrentadas pela economia nacional.

“Juros altos, dificuldade de acesso ao crédito – tanto de empresários quanto de consumidores –, inflação pressionando custos e reduzindo o poder de compra da população, aliado a um crescimento econômico abaixo das expectativas, reforça o cenário de incerteza para quem investe no comércio neste início de semestre”, destacou.

