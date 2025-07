Comércio de MS deve movimentar R$ 297 milhões no Dia dos Pais, aponta pesquisa

O Dia dos Pais deve movimentar aproximadamente R$ 297,9 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul em 2025, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) em parceria com o Sebrae-MS.

O montante, que considera gastos com presentes e comemorações, representa uma queda de 19% em comparação ao ano anterior, reflexo do comportamento mais cauteloso dos consumidores diante do cenário econômico.

A economista Regiane Dedé de Oliveira, do IPF-MS, destacou que, mesmo com a redução no valor médio das compras, há um aumento no número de pessoas dispostas a presentear.

“Isso mostra a força afetiva da data. As pessoas continuam buscando formas de homenagear os pais, mesmo gastando menos”, pontuou.

Entre os que afirmaram que não irão presentear, 43% disseram que o motivo é o falecimento do pai. Outros 13% alegaram não ter contato com ele, e 7% mencionaram falta de dinheiro.

Presente e presença

A expectativa é que R$ 146 milhões sejam destinados à compra de presentes, com um gasto médio de R$ 194 por consumidor.

A preferência ainda é por entregar o presente pessoalmente (96%), e a maioria opta pelas lojas físicas no centro e bairros da cidade.

Os itens mais procurados são roupas (55%), calçados (36%) e perfumes (17%). A decisão de compra é influenciada principalmente pela qualidade do produto (56%) e pela escolha do pai (29%).

Para os empresários, a pesquisa apontou que um bom atendimento, variedade e condições de pagamento atrativas são diferenciais importantes, já que 66% dos entrevistados pretendem pagar à vista.

Experiência do consumidor

O analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, reforça que a qualidade do produto continua sendo o principal critério de decisão.

Além disso, 66% dos consumidores valorizam descontos para pagamento à vista, 33% procuram parcelamentos no cartão de crédito e 20% citam o bom atendimento como fator decisivo.

“No ponto de venda, é hora de encantar o cliente com vitrines bem elaboradas e atendimento personalizado”, aconselhou Maciel.

Apesar de apenas 12% dos consumidores demonstrarem preferência por compras online, ele alerta que esse canal não deve ser ignorado.

Nas compras presenciais, o bom atendimento lidera como principal fator que influencia a experiência (46%), seguido pela disponibilidade de produtos (34%) e localização da loja (26%).

Já na experiência online, o que mais pesa é a descrição detalhada dos produtos (38%), segurança no pagamento (32%) e avaliações de outros clientes (25%).

Refeição em família lidera comemorações

As comemorações do Dia dos Pais também devem injetar R$ 151 milhões na economia local, com um gasto médio de R$ 182.

A maioria (75%) planeja celebrar a data com uma refeição em família. Passeios locais (15%) e idas a restaurantes (8%) também foram citados.

A pesquisa ouviu 1.982 pessoas entre os dias 23 de junho e 5 de julho nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas. A margem de erro é de 5% a 6%, com nível de confiança de 95%.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também