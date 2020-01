Comércio espera crescimento de até 10% nas vendas de material escolar

Saiba Mais Educação Conheça o calendário letivo das escolas municipais e estaduais

Com o retorno das aulas, as lojas de materiais escolares estão com uma expectativa de 5% a 10% de aumento no número de vendas para o ano de 2020. De acordo com informações da Câmara de Dirigentes de Lojistas (CDL), também é esperado um crescimento nas vendas em bairros fora do eixo central de Campo Grande.

A equipe do JD1 Notícias foi até o centro de Campo Grande nas principais lojas do setor e entrevistou os gerentes para saber quais são as expectativas dos comerciantes para as vendas deste ano.

O gerente da Shoptudo, Felipe Fernandes, se mostrou otimista com as vendas “Nessa época a gente sempre é otimista, sempre fazendo um cálculo do ano passado e esperando 5% a mais, e até agora estamos iguais ao ano passado. Entretanto, ainda não teve o grande boom das vendas e nesse momento que vamos ultrapassar.”

O otimismo também está com o gerente da Mateplas, Cluadinei Oliveira, que disse que as vendas desse ano estão melhores do que o esperado. “Olha, por enquanto aqui está ótimo, a gente nem esperava. O movimento de agora está bem melhor do que o ano passado, que foi meio fraco comparado aos outros anos. Apesar do bom movimento, nós ainda temos expectativa de aumentar esse ano.”

No Giga, o gerente Rodrigo Costa, já aponta o crescimento mais positivo entre os lojistas da região central. “Nós estamos apostando num crescimento para esse ano em torno de 10% em relação ao ano passado e até então as vendas estão dentro do esperado desse aumento.”

O vendedor de mochilas do camelódromo, Fred Abelardo, disse que as vendas de seus materiais foram bem e esse ano está melhor ainda. “As vendas estão sendo bem positivas, mas vão crescer ainda mais em fevereiro. Se eu fosse classificar assim as vendas, de 0 a 10, seria um 9.”

O JD1 também entrou em contato com o CDL de Campo Grande, que disse que as expectativas para este ano estão dentro do falado pelos comerciantes. “Nesse período de voltas às aulas a expectativa é sempre positiva, pois há um aquecimento nas vendas, não só para as papelarias, mas também para outras empresas, como lojas de uniformes, entre outras”, afirmou Márcia Scherer, diretora de marketing da CDL.

A diretora ainda falou sobre uma nova tendência observada na capital. “O que a CDL Campo Grande tem percebido é um aquecimento das vendas também nos bairros, o que tem sido uma tendência do nosso varejo”, concluiu.

O início do ano letivo se aproxima, as escolas municipais terão o seu retorno programado para o dia 6 de fevereiro. Já as unidades de ensino estaduais voltaram no dia 17 de fevereiro.

