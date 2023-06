Comércio está otimista para Dia dos Namorados, mostra pesquisa

Pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) com empresários da Capital revela que a classe aposta no Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, para movimentar seus negócios. O levantamento mostra que 71,3% dos entrevistados esperam superar as vendas em comparação com o mesmo período do ano passado.



Em relação ao percentual de crescimento, 36,6% dos empresários creem que podem superar o movimento em mais de 10%; 23,7% dos respondentes acreditam que venderão até 20% mais; e quase 11% esperam faturar de 21% a 50% mais em 2023.



Para 26.7% dos empresários, o movimento será igual a 2022. E 2% responderam que as vendas devem ser menores este ano.



A pesquisa também mostra a expectativa dos empresários em relação ao ticket médio de vendas. Para 36,6% dos entrevistados, os consumidores devem gastar entre R$51 e R$100. O mesmo percentual também corresponde à parcela de empresários que esperam vender entre R$101 e R$200.



Para cerca de 17%, o valor médio do presente deve ultrapassar os R$ 200. E para um pequeno grupo, de quase 10% dos entrevistados, a expectativa de gasto para presentear a pessoa amada deve girar em torno de R$ 50.



O presidente da ACICG, Renato Paniago, afirma que o Dia dos Namorados é a terceira data que mais movimenta os setores de comércio e serviços. “Os empresários estão otimistas e preparados para os consumidores. A maior parte dos entrevistados sinalizou que vai oferecer facilidade de pagamento e ofertas exclusivas para atrair os consumidores”, comenta Paniago.

Participaram da pesquisa Perspectivas para o Dia dos Namorados em 2023, 101 empresários da Capital ligados aos setores de vestuário, perfumaria, eletrônicos, floricultura, gastronomia, serviços, entre outros.

Deixe seu Comentário

Leia Também