Comparação de preços faz etanol ser mais vantajoso na hora de abastecer na Capital

O consumidor já pode fazer a média e economizar na hora de abastecer, isso porque, quem tem veículo flex, que abastece tanto com etanol e com gasolina tem a chance de escolher o melhor em custo benefício.

No último boletim da Agência Nacional de Petróleo (ANP), com dados da semana de 10 a 16 de dezembro, o preço médio do etanol, está em R$ 3,28, sendo 1 centavo acima do registrado na semana anterior (3 a 9/12). O preço mínima de revenda encontrado nos postos nesta semana (10 a 16) foi de R$ 3,15 e o maior, conforme a agência, foi R$ 3,49.

Já a gasolina, nesta semana registrou o preço médio de R$ 5,32, frente aos R$ 5,29 da semana anterior (3 a 9/12). Já o preço mínimo de revenda nesta semana (10 a 16) é de R$ 5,15 e máximo de 5,89.



Levando em conta a média do etanol de R$ 3,28 e da gasolina de R$ 5,32, está compensando abastecer com etanol, isso conforme a conta que realizamos para comparar os preços, onde dividimos o preço do álcool pelo da gasolina, sendo que o valor deve ser menor que 0,70.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS (Sinpetro-MS), Edson Lazaroto, explica que a conta, leva em consideração a quilometragem que cada combustível cobre. Enquanto a gasolina faz em média 10km por litro, o etanol faz 7km em média. "A gente divide o preço da bomba do etanol pelo da gasolina, se der abaixo de 70%, é mais vantajoso abastecer com etanol, porque ele consome mais 30% do que a gasolina".



Exemplo: Na maioria dos postos pesquisados pelo JD1, o etanol está R$ 3,19 e a gasolina R$ 5,19, o consumidor pode dividir 3,19 por 5,19, que vai dar 0,61, número abaixo dos 0,70, logo seria mais vantajoso abastecer com etanol.

Veja alguns postos onde é mais vantajoso abastecer com álcool:



Posto Bonatto – Avenida Costa e Silva/ Rotatória da Coca Cola

Gasolina R$ 5,19

Etanol R$ 2,99

Posto Figueira - R. Trindade, 843 - Vila Ieda

Gasolina R$ 5,25

Etanol R$ 3,29



Posto Tork Oil – Elias Zahran

Gasolina R$ 5,19

Etanol R$ 3,19



Posto Ipiranga – Elias Zahran próximo ao Terminal Hércules

Gasolina R$ 5,19

Etanol R$ 3,19



Posto Petrobras – Elias Zahran/ Em frente ao Vitão

Gasolina R$ 5,19

Etanol R$ 3,19

Posto Tereré – Afonso Pena/Próximo ao Shooping Campo Grande

Gasolina R$ 3,39

Etanol R$ 5,99



Rede Shell Bonatto – Av Guaicurus, Colibri

Gasolina R$ 5,19

Etanol R$ 2,99



Posto Locatelli – Av Rita Vieira, no bairro Rita Vieira

Gasolina R$ 5,29

Etanol R$ 3,19

Posto Caranda Locatelli – Av Mato Grosso, Carandá Bosque

Gasolina R$ 5,19

Etanol R$ 3,19



Posto Atem - Av. Mato Grosso, próximo a Via Park

Gasolina R$ 5,17

Etanol R$ 3,17

