“Compre de MS” incentiva consumo do comércio no Estado

O Sistema da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e o Sebrae/MS lançaram a campanha “Compre de MS”, que tem como objetivo de manter o nível de atividade da economia da indústria e comércio do MS.

Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, que também preside o Conselho Deliberativo do Sebrae/MS, o intuito da campanha é conscientizar a população sul-mato-grossense sobre a importância de comprar produtos locais. “Precisamos proteger os empregos gerados pela indústria e pelo comércio de Mato Grosso do Sul”, reforçou.

Ele completa que, a partir do momento em que a sociedade entender que comprando um produto produzido no Estado contribuirá com a manutenção de empregos, as vendas dos produtos fabricados em território sul-mato-grossense vão aumentar nos supermercados e atacadistas, elevando, consequentemente, a produção industrial.

Lista

Pelo site www.compredems.com.br é possível conhecer e buscar as indústrias sul-mato-grossenses por meio de uma lista das empresas do Estado, que estão divididas em 24 segmentos diferentes, como alimentação animal, alimentos e bebidas, brinquedos, calcário, cimento, coleta de resíduos, construção, couro, eletrodomésticos, energia, equipamentos, madeira, medicamentos e metal.

Há ainda empresas cadastradas nos segmentos de mineração, móveis, papel, plástico, reciclagem, saneamento, telecomunicações, têxtil, tintas e vestuário. A ideia é que a população tenha acesso a essa lista na hora de ir às compras para conferir quais produtos são fabricados em Mato Grosso do Sul e possa optar por eles.

As empresas que ainda não estão na listagem podem se cadastrar pelo site por meio da aba “Cadastre sua indústria”.

