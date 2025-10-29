Menu
Economia

Concessões rodoviárias impulsionam segurança viária e atraem investimentos em MS

Especialistas destacam impacto positivo da relicitação da BR-163 e o papel das concessões na redução de acidentes durante o 2º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária

29 outubro 2025 - 19h10Taynara Menezes
A programação segue até o dia 30 no Bioparque PantanalA programação segue até o dia 30 no Bioparque Pantanal   (Foto: Divulgação)

O Brasil vive um boom de concessões rodoviárias, com investimentos previstos de R$ 160 bilhões e Mato Grosso do Sul faz parte desse processo. A relicitação da BR-163 deve movimentar R$ 16 bilhões, com foco em melhorias na segurança viária.

Ex-diretor da ANTT e referência em infraestrutura, Luciano Lourenço participou do 2º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária e defendeu o modelo de concessões como essencial para reduzir acidentes e mortes nas estradas.

“As concessões, quando performam bem, entregam qualidade e segurança para os usuários, reduzindo acidentes. Isso tudo, numa proporção que o poder público não teria braço para fazer, por isso acreditamos em um modelo eficiente para a segurança viária”, afirmou.

Entre os diferenciais da nova concessão da BR-163, estão previstos 203 km de duplicações, 22 passarelas de pedestres, três pontos de parada e descanso para caminhoneiros, além de áreas de escape e pedágio eletrônico.

A palestra também contou com a presença de Lilian Campos, da Infra S.A., e Júlio Cézar, do DNIT.

Durante o evento, o gestor da ABIQUIM, Rodrigo Augusto Falato, apresentou o SASSMAQ (Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade), que certifica empresas no transporte de produtos químicos. “Atualmente mais de 1 mil empresas estão cadastradas com a certificação, que surgiu da necessidade de proporcionar mais segurança para a comunidade”, destacou.

O primeiro dia ainda teve palestra do empreendedor Kassio Seefeld, que abordou o tema “Cultura, Inovação e Gestão – Segurança Rodoviária não pode ser apenas um selo”.

A programação segue até o dia 30, com destaque para as participações do Cel. Ângelo Rabelo, do Instituto Homem Pantaneiro, e do francês Gilles-Laurent Grimberg, diretor da Actioil do Brasil e América Latina.

