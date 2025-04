Confiança do empresário do comércio é menor em abril se comparado com 2024

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Campo Grande para o mês de abril é menor neste ano se comparado a 2024, no entanto os números apresentaram leve avanço com relação a março.

A confiança do empresário registrou 99,6 pontos em abril, enquanto no mês anterior o registro foi de 98,2 pontos, ou seja, aumento de 1,5%, mas segue na chamada “zona negativa”, abaixo de 100 pontos. Já em abril de 2024, o índice era de 105,2.

“É importante observar que os níveis de investimento aumentaram 4,7%, assim como 5,7% enxergam condições melhores para o comércio que no mês anterior, em que pese a retração no indicador de contratação (-1,7%)”, observa a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Dos empresários ouvidos na pesquisa, a grande maioria fala em aumentar o quadro de funcionários, sendo que 12,7% mencionam que pretendem aumentar muito e 52,7% um pouco.

Sobre as condições atuais da empresa, a maioria, 40,9% respondeu que melhorou um pouco e 12,1% que melhorou muito, somando 53% de resultados positivos, enquanto uma parcela de 25% diz que piorou um pouco e para 21,9% piorou muito, somando 46,9% de resultado negativo.

