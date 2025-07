Confiança do empresário do comércio volta à margem positiva em Campo Grande

Depois de quatro meses seguidos na chamada "zona negativa", o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Campo Grande voltou ao campo positivo em julho, alcançando 100,3 pontos. O avanço representa uma alta de 2,7% em relação a junho, indicando uma retomada da confiança do setor.

O ICEC é medido mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), com apoio da Fecomércio MS. O índice de 100 pontos marca o limite entre pessimismo e otimismo. Com o resultado de julho, os empresários da capital voltam a demonstrar maior confiança na economia, no comércio e nas próprias empresas.

O principal destaque foi o Índice de Condições Atuais, que subiu 6,3% no mês, puxado pela melhora na percepção sobre o cenário econômico e o desempenho dos negócios. As expectativas futuras também cresceram, com alta de 1,3%, sinalizando projeções mais positivas para os próximos meses.

Além disso, o indicador de intenção de investimento teve leve crescimento de 2,2%, refletindo maior disposição para contratar e investir.

Apesar de ainda estar 6% abaixo do patamar de julho de 2024, a volta à zona positiva é vista como um marco importante para a recuperação do comércio em Campo Grande.

