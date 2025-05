Confiança dos empresários campo-grandenses é negativa pelo 3º mês seguido

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) mostra que o ICEC (Índice de Confiança dos Empresários do Comércio) de Campo Grande continua na zona negativa pelo terceiro mês consecutivo

O indicador está em 99,2, enquanto no mês de abril foi de 99,6 p.p. Em maio de 2024 era de 107,5.

“Os empresários estão cautelosos com a economia nacional. A pesquisa mostra que, para 84% dos entrevistados, as condições atuais da economia brasileira pioraram “pouco” ou “muito”, demonstrando que é um período de decisões mais cautelosas”, afirma a economista do Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dede de Oliveira. O índice vai na contramão do resultado mensal nacional, que registrou alta de 1,6% em maio, frente a abril, marcando o segundo avanço consecutivo após quatro meses em queda.

Em MS

Em contrapartida, o indicador “expectativa para a empresa” apontou que 45% dos empresários acreditam que vai “melhorar um pouco” e que “vai melhorar muito” para outros 37,4,3%. Um outro indicador positivo é o da Expectativa de Contratação de Funcionários. Segundo os entrevistados, 51,8% acreditam que vão contratar “um pouco” e 12,6% que vão aumentar “muito” os seus quadros.

O ICEC tem o objetivo de produzir um indicador com capacidade de medir, com a maior precisão possível, a percepção que os empresários do comércio têm sobre o nível atual e futuro de propensão a investir em curto e médio prazo, sendo uma medida que antecede a vendas do comércio, a partir do ponto de vista dos próprios empresários.

