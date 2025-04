Confiança dos empresários da Capital está na zona negativa

Uma pesquisa do Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (ICEC) divulgada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), aponta que o índice caiu de 102 pontos em fevereiro para 98,2 pontos em março.

Se comparado ao ano passado, a confiança em março era de 105,2, conforme o Índice, a confiança do empresário está na zona negativa depois de cinco anos.

“O ano de 2025 parece estar mais desafiador para o empresário, que deverá tomar decisões mais cautelosas”, diz a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira. O índice acompanha o cenário nacional que também apresentou queda.

A nível nacional na perspectiva dos empresários, a economia piorou para 31,9% dos comerciantes, e para 40,4%, piorou muito. O indicador “expectativa para a empresa” apontou que 41% dos empresários acreditam que vai “melhorar um pouco” e que “vai melhorar muito” para outros 29,3%.

“O ICEC é um indicador antecedente de vendas do comércio, a partir do ponto de vista dos próprios empresários.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também