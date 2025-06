Confiança dos empresários do comércio chega ao menor nível dos últimos 12 meses

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Campo Grande continua em queda chegando ao menor nível dos últimos 12 meses, uma queda de -9,6% em junho se comparado ao mesmo mês em 2024, conforme levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O ICEC fechou junho de 2025 em 97,6 pontos, abaixo da linha dos 100 que separa otimismo de pessimismo e revela uma piora na percepção dos comerciantes sobre o momento atual e suas expectativas para o futuro próximo.

A maioria dos subíndices que compõem o ICEC apresentou variação negativa na comparação com o mês anterior.

O Índice de Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC) registrou queda de 6,1%, refletindo a avaliação mais crítica dos empresários sobre a economia, o setor e suas próprias empresas.

O Indicador de Contratação de Funcionários, caiu 4,2% em relação ao ano anterior. Apesar disso, 64,6% dos entrevistados ainda afirmam que pretendem contratar nos próximos meses, mesmo que de forma moderada.

Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira, o resultado reflete um cenário de cautela. “A percepção dos empresários é de que a economia ainda não dá sinais concretos de retomada. Apesar de algumas expectativas positivas com o segundo semestre, especialmente em relação ao Dia dos Pais e ao fim do ano, o cenário atual ainda é de desafio, especialmente para os pequenos negócios”, explica.

O levantamento de junho foi realizado nos últimos dez dias de maio, com base em entrevistas com empresas de diferentes portes e setores de atividade.

