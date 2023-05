Confiantes, lojistas esperam vender 30% a mais neste ano para o Dia das Mães

Placas de descontos, etiquetas promocionais e prateleiras cheias. Foi assim, que os comerciantes de Campo Grande, abriram as portas na manhã desta sexta-feira (12), que antecede o dia das mães. Confiantes, eles esperam aumento de, pelo menos 30% nas vendas para a data.

O gerente da loja Gazin, Cleuber Ricardo de 37 anos, conta como está a expetativa com a equipe de vendedores, que desde sábado passado, bate as metas consecutivamente. “Por aqui é muito boa, porque desde sábado o número já cresceu bastante e até registramos um volume histórico na rede. Até amanhã, acredito que teremos um crescimento de, pelo menos 30%”, destaca.

Ele comenta que dentre os queridinhos das mamães, os produtos mais procurados são as fritadeiras elétricas, escova rotativa, chapinha e secador de cabelo. Preparamos ofertas até para competir com os preços da internet”, avalia.

Na mesma linda, Luana Carneiro, de 38 anos, gerente da loja Passaletti, acredita que o fluxo de clientes vai dobrar até amanhã. “O dia das mães é nosso primeiro natal. Estamos com um produto muito aquecido, que são as sapatilhas de R$ 39,90. Só ontem vendemos 96 pares e chegará um novo carregamento hoje”, comenta.

“Também estamos com estratégias para diminuir as filas, porque sabemos que a maioria dos brasileiros deixa para última hora. A gente acredita que vai ser 20% a mais em relação a 2022. Vamos receber novos produtos hoje às 19h e amanhã já estará tudo pronto para receber a todos”, pontua.

Em uma das unidades da rede O Boticário, a gerente Lauren Cardoso, de 34 anos, diz que “A meta é atingir R$ 110 mil até amanhã. A expectativa está muito alta, principalmente em relação à mesma data do ano passado”, disse ela, enfatizando ainda que, além dos presentes, a datava deve ter muita saída de lembrancinhas para quem quer dar um mimo a uma pessoa querida, ou até mesmo para os funcionários.

Pesquisa- Comemorado no dia 14 de maio, o Dia das Mães injetar R$ 493,5 milhões, na economia do Estado. O que representa 37% a mais que no ano de 2022, segundo a IPF-MS (Pesquisa Sazonal de Intenção de Compras do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS).

O gasto médio para a data será de R$ 440,39, considerando presentes e comemorações. A maioria dos entrevistados, 80,36% informa que irá comemorar a data, sendo que 70,57% pretendem dar presentes.

Este ano, a preferência é para roupas, artigos de perfumaria e calçados, com a escolha da homenageada prevalecendo entre os fatores que vão definir a compra do presente. Dentre os que informaram que não irão presentear na data, 66,21% disseram que a mãe já faleceu, 16,81% moram longe delas e 5,32% alegam estar sem dinheiro.

