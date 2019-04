Confira dicas para economizar nesta Páscoa

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

Domingo (21) é comemorado a Páscoa e ainda é possível economizar com os gastos do almoço e compra dos chocolates. Veja dicas do presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos.

"É muito comum nesta época as pessoas agirem por impulso e consequentemente prejudicar suas finanças ao longo de todo o ano. É preciso planejamento e consciência. Contudo, o segredo que sempre repito às pessoas é paciência e organização. Sabendo os valores que pode gastar é possível economizar. Porém, são necessárias estratégias, com base nisso foram pensadas em ações inteligentes sobre o tema.

Para economizar com ovos de Páscoa:

1 - Compare

Observe quanto custa uma barra de chocolate e um ovo de Páscoa, ambos da mesma marca, avaliando a quantidade de produto que vem em cada um. A diferença, dependendo do caso, pode superar 400%, o que é uma quantia significativa até mesmo na compra de apenas uma unidade, quanto mais na compra de vários.

2 - Pense

Agir por impulso é algo que pode levar ao comprometimento das finanças, portanto reflita sobre a importância de comprar algo caro, perecível e que representa apenas uma única data do ano. Caso a intenção seja comprar e presentar toda a família, procure ser consciente e buscar alternativas mais econômicas.

3 - Priorize

Por mais que haja vontade de presentear a todos, priorize as pessoas mais próximas e que dão mais valor aos doces – afinal, não são todos. O acúmulo de chocolates pode gerar desperdício, não apenas de dinheiro, mas também de alimentos. Considere priorizar as crianças, que criam mais expectativas em relação a data.

4 - Negocie

Se desejar comprar itens de marcas específicas tendo dinheiro para isso, ótimo. Mas lembre-se que é sempre válido negociar, especialmente se for pagar à vista e comprar em grandes quantidades. Pesquise preços em diversos estabelecimentos, opte pelo que oferecer menores valores e melhores condições de pagamento e peça desconto.

5 - Substitua

Considere trocar os ovos de marca por caseiros, que também possuem boa qualidade e não carregam o “status” da marca, que tanto encarece o produto. Muitas pessoas se dedicam à produção de chocolates caseiros na Páscoa, portanto aproveite a oportunidade para economizar e valorizar o trabalho de seus conhecidos.

6 - Simplifique

É possível fazer algo coletivo também, por exemplo, uma cesta com chocolates para pessoas que moram na mesma casa. Sairá bem mais em conta. É importante lembrar que chocolate em demasia não faz bem para a saúde, portanto evite o consumo exacerbado. Lembre-se, o sentido da Páscoa é algo bem mais complexo e espiritual.

7 - Pague à vista

Evite pagar alimentos e bebidas no cartão de crédito ou fazendo parcelamentos.

