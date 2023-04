Congresso aprova projeto que viabiliza o piso da enfermagem

O Congresso Nacional aprovou, nesta quarta-feira (26), o projeto que abre crédito de R$ 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento do piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.

O texto, aprovado em votação sem contagem de votos, havia sido aprovado na Comissão Mista de Orçamento (CMO) nesta terça-feira (25) e destinará recursos ao Ministério da Saúde para garantir o piso, distribuindo valores ao estados e municípios.

O texto agora segue para sanção do presidente Lula.

