Consórcio K&G vence leilão e será a operadora da 'Rota da Celulose'

Aconteceu nesta quinta-feira (8), na sede da B3, a bolsa do Brasil, em São Paulo, o leilão de concessão das rodovias que compõem a Rota da Celulose, e o Consórcio K&G Rota da Celulose foi o ganhador.

A Rota da Celulose compreende trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e das federais BR-262 e BR-267, e a concessão prevê serviços de recuperação, operação, manutenção, conservação, melhorias e ampliação da capacidade das vias.

O Consórcio K&G foi a licitante que ofereceu maior desconto sobre o pedágio, com uma proposta de 9%. As concorrentes ofereceram descontos entre 4% e 8%.

Essa licitação é uma parceria do governo federal com o estado do Mato Grosso do Sul, com a concessão de 870 km de estradas pelos próximos 30 anos. Segundo o Ministério dos Transportes, a concessão deve gerar cerca de 87.657 empregos, dentre eles diretos, indiretos e os decorrentes do ‘efeito-renda’.

O contrato estabelece que deve haver o investimento de R$ 6,9 bilhões nas rodovias.

“A gente revisou alguns pontos da modelagem e modernizamos o contrato. Na época (do primeiro certame), havia outros leilões na praça. Esse é um leilão com volume de recursos expressivos e, naquele momento, a gente estava sofrendo não só concorrência, como um momento de mercado não tão presente. A gente remodelou alguns pontos, diluímos alguns investimentos que estavam concentrados no início do projeto para mais no meio, e isso melhorou um pouco o projeto”, afirmou o governador Eduardo Riedel, se referindo ao primeiro leilão da Rota da Celulose.

