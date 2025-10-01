Construção e indústria impulsionam geração de emprego em agosto em MS

Mato Grosso do Sul fechou o mês de agosto de 2025 com a geração de 2.718 postos de trabalho formais, segundo dados divulgados pelo Observatório do Trabalho de MS. O saldo positivo foi impulsionado principalmente pelos setores de Construção e Indústria.

No período, o Estado registrou 35.566 admissões contra 32.848 desligamentos. No acumulado de janeiro a agosto, MS contabiliza 29.861 novas vagas, um crescimento de 2,63% em relação ao estoque de empregos de 2024.

Entre os setores econômicos, a Construção liderou a criação de empregos com 1.140 novas vagas, seguida pela Indústria (650), Serviços (571) e Comércio (532). A Agropecuária, devido ao período de entressafra da soja, registrou uma perda de 175 postos de trabalho.

Com esse desempenho, o Estado ocupa a 15ª posição no ranking nacional de empregabilidade, com um total de 17.964 empregos gerados nos últimos 12 meses.

Destaques por município: Campo Grande (+645), Nova Alvorada do Sul (+302), Ribas do Rio Pardo (+292), e Dourados (+233) foram as cidades com maiores saldos positivos. Já as cidades com os piores desempenhos foram Água Clara (-184), Costa Rica (-67) e Caarapó (-63).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também