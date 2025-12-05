Menu
Economia

Consumidores da Capital terão 'Campanha Nome Limpo' para quitar contas de luz em atraso

A concessionária oferecerá facilidades como até 80% de desconto em multas, juros e correções, além de parcelamento em até 36 vezes no cartão de crédito

05 dezembro 2025 - 14h11Luiz Vinicius
Energisa oferecerá oportunidade de renegociaçãoEnergisa oferecerá oportunidade de renegociação   (Divulgação/ACICG)

Os consumidores de Campo Grande terão a oportunidade de negociar as contas de luz em atraso através da campanha Nome Limpo, uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

A oportunidade será de 8 a 12 de dezembro e a Energisa realizará atendimento presencial na sede da ACICG, das 8h às 17h, sem intervalo. A entidade está localizada na Rua 15 de Novembro, 390, em frente à Praça Ary Coelho.

A concessionária oferecerá facilidades como até 80% de desconto em multas, juros e correções, além de parcelamento em até 36 vezes no cartão de crédito.

Segundo o coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz, qualquer cliente com contas vencidas há mais de um dia pode participar da negociação.

A 5ª edição da Campanha Nome Limpo Estadual começou em 3 de novembro, promovendo negociações de forma online com outras 15 empresas da Capital e do interior. As participantes oferecem condições facilitadas de pagamento, como redução de juros e multas e prazos estendidos. A expectativa da ACICG é recuperar R$ 2 milhões até o encerramento da campanha, em 12 de dezembro.

Participam da modalidade online as empresas: Sesc, Serrana Colchões, Imobiliária Formato, DentStar Odontologia, Pax Universo, SOS Alarmes, Eros Lingerie, Scalon Pratas e Acessórios, Jéssica Perrencelli Moda Íntima e Dani Shoes, todas de Campo Grande; além de Castelini Comércio de Vestuário, Multipneus Centro Automotivo, Máxima Imóveis, Kalce e Veste e Marina Calçados, de São Gabriel do Oeste.

