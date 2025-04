Conta de luz fica mais cara em maio

Após cinco meses com o preço da energia sem acréscimos, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (25) que maio será de bandeira amarela nas contas de luz, ou seja, ela ficará mais cara.

A bandeira amarela significa que haverá um custo adicional de R$ 1,88 nas faturas para cada 100 kWh consumidos.

Segundo a Aneel, a decisão de colocar em prática a bandeira amarela surgiu “devido a redução das chuvas em razão da transição do período chuvoso para o período seco do ano”, ou seja, as condições para geração de energia não estão favoráveis.

Durante períodos de estiagem, onde chove pouco, as hidrelétricas geram menos e é preciso acionar as usinas termelétricas, que são mais caras. “As previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios para os próximos meses ficaram abaixo da média”, disse a Aneel.

