Conta de luz pode ficar, em média, 5,6% mais cara em 2024, estima Aneel

O brasileiro deve sentir um “peso extra” em seus bolsos, já que segundo projeção da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), divulgada nesta terça-feira (23), a conta de luz deve subir, em média, 5,6% em 2024.

A estimativa da Agência está acima da inflação projetada para este ano, que segundo economistas consultados pelo Banco Central (BC), deve ficar em 3,87%. Em 2023, a Aneel havia estimado um aumento médio de 6,8% nas tarifas das distribuidoras, porém, a alta verificada foi de 5,9%.

Anualmente a Aneel reajusta as tarifas de energia cobradas pelas distribuidoras na data do “aniversário” das concessões, com os reajustes levando em conta fatores como o custo da geração e transmissão de energia, além dos encargos setoriais, custos próprios da operação e inflação no período.

