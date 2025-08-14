Menu
Economia

Contas equilibradas mantêm MS na liderança em investimentos públicos

Gestão fiscal responsável garante recursos para infraestrutura, saúde, educação e atração de investimentos privados

14 agosto 2025 - 17h24Carla Andréa    atualizado em 14/08/2025 às 17h26
Foto: Álvaro Rezende/SecomFoto: Álvaro Rezende/Secom  

Mato Grosso do Sul deve continuar entre os líderes nacionais em investimentos públicos per capita, mantendo recursos aplicados em áreas essenciais como infraestrutura, logística, saúde, educação e segurança.

O Estado ocupa atualmente a primeira posição no ranking do CLP (Centro de Liderança Pública). Para preservar essa trajetória, o Governo do Estado anunciou recentemente, por meio de decreto, a racionalização, reprogramação e controle de gastos.

A medida foi construída em conjunto com todas as secretarias. “Todas as secretarias tiveram um prazo de 10 dias, a contar da publicação do decreto, para apresentar seus planos de reprogramação das despesas de custeio. Queremos manter a nossa capacidade de realizar investimentos estruturantes e em prestação de serviço”, explicou o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

Perez destaca que o controle dos gastos é essencial não apenas para manter os investimentos públicos, mas também para atrair capital privado, gerando empregos, renda e novas oportunidades.

O secretário reforça que os cortes e ajustes serão focados apenas em prioridades imediatas, readequando projetos que podem ser executados posteriormente, sem comprometer a qualidade dos serviços públicos ou os investimentos estruturais.

“Nosso foco é manter a capacidade de investimento público e a austeridade fiscal”, concluiu Perez.

De acordo com dados da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Mato Grosso do Sul passa por um momento de agroindustrialização, com cerca de R$ 105 bilhões em investimentos privados em andamento ou já anunciados.

O Banco do Brasil, por meio de sua Resenha Regional, projeta que o crescimento do PIB do Estado ficará em torno de 5,5% em 2025, uma das taxas mais altas do país, resultado de políticas voltadas para o desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população sul-mato-grossense.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

