Contas equilibradas mantêm MS na liderança em investimentos públicos

Mato Grosso do Sul deve continuar entre os líderes nacionais em investimentos públicos per capita, mantendo recursos aplicados em áreas essenciais como infraestrutura, logística, saúde, educação e segurança.

O Estado ocupa atualmente a primeira posição no ranking do CLP (Centro de Liderança Pública). Para preservar essa trajetória, o Governo do Estado anunciou recentemente, por meio de decreto, a racionalização, reprogramação e controle de gastos.

A medida foi construída em conjunto com todas as secretarias. “Todas as secretarias tiveram um prazo de 10 dias, a contar da publicação do decreto, para apresentar seus planos de reprogramação das despesas de custeio. Queremos manter a nossa capacidade de realizar investimentos estruturantes e em prestação de serviço”, explicou o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

Perez destaca que o controle dos gastos é essencial não apenas para manter os investimentos públicos, mas também para atrair capital privado, gerando empregos, renda e novas oportunidades.

O secretário reforça que os cortes e ajustes serão focados apenas em prioridades imediatas, readequando projetos que podem ser executados posteriormente, sem comprometer a qualidade dos serviços públicos ou os investimentos estruturais.

“Nosso foco é manter a capacidade de investimento público e a austeridade fiscal”, concluiu Perez.

De acordo com dados da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Mato Grosso do Sul passa por um momento de agroindustrialização, com cerca de R$ 105 bilhões em investimentos privados em andamento ou já anunciados.

O Banco do Brasil, por meio de sua Resenha Regional, projeta que o crescimento do PIB do Estado ficará em torno de 5,5% em 2025, uma das taxas mais altas do país, resultado de políticas voltadas para o desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população sul-mato-grossense.

