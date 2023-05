Copom mantêm Selic em 13,75% ao ano

Apesar de constante pressão do governo, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, nesta quarta-feira (3), manter em 13,75% ao ano a taxa Selic, utilizada como base para os juros no Brasil.

"O Comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. O Copom enfatiza que, apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado", disse o comitê.

O Copom se reúne a cada 45 dias para definir a taxa básica de juros, e o encontro de hoje o terceiro durante a gestão de Lula e o sexto em que a Selic é mantida na porcentagem atual.

