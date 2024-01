Copom reduz taxa de juros para 11,25% ao ano, menor patamar desde 2022

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduziu, nesta quarta-feira (31), a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 0,5 ponto percentual, que passou de 11,75% para 11,25% ao ano, menor patamar desde março de 2022.

A decisão do comitê foi unânime, e acontece após reunião que avaliou o conjunto dos indicadores de atividade econômica do país, que seguem em um cenário de desaceleração. Esse é o quinto corte na taxa.

"A inflação cheia ao consumidor, conforme esperado, manteve trajetória de desinflação, assim como as medidas de inflação subjacente, que se aproximam da meta para a inflação nas divulgações mais recentes", afirmou o Copom em nota sobre a decisão.

O comitê afirmou que, caso o cenário esperado se mantenha, outra redução de 0,5 ponto percentual deve ser feita. “Em se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário”, explicou em nota.

Não se tem previsão de até quando o Copom seguirá reduzindo a taxa de juros.

