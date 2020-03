Coronavírus - Pagamento de prestação de carros e casas podem ser pausados

Grandes instituições financeiras estão perdoando o pagamento de duas prestações de casa ou carros nos próximos dois meses com o objetivo de dar ânimo financeiro aos trabalhadores em meio a pandemia do coronavírus. A medida foi adotada após determina nação do Conselho Monetário Nacional (CMN) divulgada na semana passada semana.

Conforme o CMI, o benefício vale para todos que possuem financiamento de carro ou de imóveis nos bancos como Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. Não somente financiamentos, mas também outros tipos de dívidas serão inclusos no benefício. A única exigência é que as prestações do crédito estejam em dia. A exceção é na Caixa, onde financiamentos com até duas prestações em atraso também podem ser pausados.

Durante a pausa a taxa de juros será mantida, sem cobrança de multa. As parcelas não serão acumuladas: o cliente fica dois meses sem pagar e depois o pagamento da prestação volta ao normal, com a adição dos meses que não foram pagos no final do financiamento.

Este benefício pode ser solicitado pelos canais eletrônicos dos bancos, sem precisar ir as agências o que evita a disseminação do vírus.

Para congelar as parcelas nos bancos, a Caixa informa que a pausa vale para contratos habitacionais de pessoa física ou jurídica. Aqueles que estão usando o FGTS para o pagamento das prestações mensais não terão direito ao benefício.

Após do pedido, a instituição financeira irá efetivá-lo em até 48 horas, com a data retroativa do pedido. Ou seja, quem tem prestações que vencem nesta semana irão conseguir pausá-las.

Quem possui operação Home Equity – Crédito Imóvel Próprio também terá as mesmas condições. Neste caso, é necessário já ter pago ao menos 11 parcelas.

Serviço

O serviço de pausa estendida, que está sendo oferecido em caráter emergencial pode ser acessado através do Aplicativo Habitação Caixa, pelo WhatsApp (telefone 0800-726 8068), ou ainda pelo Telesserviço (telefones 3004-1105 para capitais ou 0800-726 0505 para demais cidades, opção 7 da URA), de segunda a sexta feira, das 8h às 20h, exclusivamente para contratos com Pessoas Físicas. No caso do app, é necessário atualização da versão através da loja de aplicativos.

Já para os contratos habitacionais com pessoas jurídicas o cliente deverá entrar em contato com seu gerente para formalizar a solicitação.

Segue o passo a passo para acessar o serviço no aplicativo da Caixa:

• Acessar o aplicativo Habitação Caixa;

• Efetuar login;

• Acessar a aba Serviços;

• Clicar na opção Solicitar Pausa Emergencial;

• Ler as orientações e clicar em Próximo;

• Informar o número do celular e autorizar o banco a enviar SMS sobre a solicitação;

• Clicar em Solicitar Pausa.

No Itaú o pedido pode ser feito por meio das centrais de atendimento e canais Digitais (App Itaú, App Light, Itaú empresas e Itaú na internet) – os clientes conseguem ter acesso remoto aos serviços financeiros.

O Santander lançou um hotsite para orientar os clientes interessados em solicitar a prorrogação do vencimento de dívidas, em linha com a determinação do Conselho Monetário Nacional (CMN). O banco também ampliou, de forma automática, 10% o limite do cartão de crédito de todos os clientes adimplentes.

O Bradesco diz, em nota, que está à disposição para prorrogar por 60 dias as dívidas de operações em dia e utilizadas, sem dar mais detalhes.

