Criação de vagas temporárias para fim de ano deve ser o maior desde 2013

Com datas de alto movimento chegando, como a Black Friday e o Natal, o setor comercial brasileiro já começa a contratar trabalhadores temporários para a época de final de ano, e segundo expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), deve bater recorde.

Segundo a CNC, a estimativa é do preenchimento de 108,5 mil vagas, número 5,6% maior que o registrado no ano passado, quando houve 97,9 mil contratações.

Caso a expectativa se confirme, esse será o maior número de contratações temporárias para o período desde 2013, quando 115,5 mil pessoas ocuparam as vagas.

A estimativa é feita com base em aspectos sazonais das admissões e desligamentos no comércio varejista, registrados mensalmente pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Se espera que o segmento de hiper e supermercados seja o que mais contrate (45,47 mil vagas), seguido do de vestuários e calçados (25,17 mil vagas), utilidades domésticas e eletroeletrônicos (15,98 mil vagas), livrarias e papelarias (9,31 mil), e móveis e eletrodomésticos (5,7 mil vagas).

