De volta às notas: Pix apresenta instabilidade nesta quarta-feira

O Pix, atualmente o método de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, está passando por instabilidades nesta quarta-feira (7), com usuários relatando dificuldades ao tentar realizar transferências e pagamentos através de bancos.

Segundo o site Downdetector, especializado em monitorar a situação de diversos serviços, as reclamações sobre instabilidade no Pix começaram já pela manhã, mas se intensificaram por volta das 17h e atingiram seu pico às 18h01.

Até o momento, o Banco Central (BC) - responsável pelo controle e manutenção do Pix - ainda não se manifestou sobre a instabilidade ou deu previsão sobre a normalização da modalidade de pagamentos instantâneos.

