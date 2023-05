"Dependemos da Petrobras", diz Lazaroto sobre queda no preço da gasolina

A Petrobras deve anunciar, ainda na próxima semana, uma redução de até R$ 0,30 no preço médio do litro de gasolina praticado nas refinarias da estatal, uma queda de cerca de 10% no valor do combustível.

O presidente Lula, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prattes, se reuniram nesta quarta-feira (10) para discutir o assunto.

Porém, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de MS (Sinpetro), Edson Lazaroto, explicou ao JD1 que estimativas de quando o consumidor verá essa queda no preço dependem unicamente do anúncio da Petrobras.

“A gente tem que aguardar semana que vem para ver se Petrobras vai bancar essa diferença, já que o dólar caiu. Está tudo favorável para cair o preço, mas temos que esperar eles decidirem, dependemos unicamente da Petrobras”, comentou.

