Desconto para carros resultou em queda da inflação, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou nesta terça-feira (11) os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho, e mostrou que o programa do governo federal que concedeu descontos para carros teve impacto direto na inflação vista no mês.

Segundo o órgão, o índice mensal do IPCA caiu 0,08%, marcando a primeira deflação registrada em nove meses.

O Índice ainda apontou que o preço do automóvel novo caiu 2,76% em junho e teve o maior impacto individual no resultado do mês, com um impacto negativo de 0,09 p.p. no índice. Os automóveis usados também registraram queda, com o valor caindo 0,93% no mês.

“Essa redução nos preços está relacionada ao programa de descontos para compra de veículos novos, lançado em 6 de junho pelo governo federal. Isso pode ter relação também com a queda dos preços dos automóveis usados”, explicou André Almeida, analista da pesquisa do IPCA no IBGE, por meio de nota.

Outro impacto negativo veio da gasolina, que contribuiu com -0,06 p.p. no índice de junho, com o preço caindo 1,14% no período, puxado pela queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional e cortes por parte da Petrobras.

Deixe seu Comentário

Leia Também