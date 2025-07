Desde 2023, o FCO repassou cerca de R$ 27 bilhões em operações de crédito

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) repassou R$ 27 bilhões em 60.174 operações de crédito entre janeiro de 2023 a maio de 2025.

As regiões Centro-Oeste e Norte receberam, no ano passado, um projeto piloto para ampliar o uso dos fundos, com a parceria do Banco do Brasil, Banco da Amazônia e da Caixa Econômica Federal. Cada região recebeu R$ 150 milhões para operações de microcrédito.

Agora, o FCO vai disponibilizar R$ 500 milhões. A iniciativa integra o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e tem como foco a promoção da geração de trabalho e renda, por meio da oferta de linhas de financiamento específicas para agricultores familiares, com acompanhamento técnico e orientação ao crédito.

Juntando os Fundos Constitucionais de Financiamento das regiões Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO) os valores somam mais de R$ 164 bilhões.

O setor que mais contratou valores dos Fundos Constitucionais de Financiamento foi o rural, com R$ 82.135 bilhões entre 2023 e maio de 2025. Outros setores como comércio e serviços, infraestrutura, indústria e turismo também garantiram recursos dos fundos. Comparado com o ano de 2022, os recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento cresceram 35%, saindo de um total de R$ 52 bilhões previstos em 2022 para R$ 73 bilhões previstos em 2025, sendo que R$ 20 bilhões já foram contratados esse ano.

"Isso é uma prova de que o país está crescendo e os fundos estão crescendo em um ritmo inclusive mais acelerado que o próprio PIB. Isso é uma demonstração importante da própria arrecadação, já que os fundos são alimentados pelo Imposto de Renda e pelo IPI", avaliou o secretário Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Eduardo Tavares.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também