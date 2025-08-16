Menu
Economia

Desemprego em MS cai para 2,9% e atinge menor índice desde 2012

Índice é o mais baixo para o 2º trimestre desde o início da série histórica do IBGE

16 agosto 2025 - 08h11
Índice é comemorado no estadoÍndice é comemorado no estado   (Governo de MS)

A taxa de desemprego em Mato Grosso do Sul caiu para 2,9% no 2º trimestre de 2025, segundo a PNAD Contínua do IBGE. É o menor índice já registrado para este período desde 2012.

Em comparação, no trimestre anterior o índice era de 4%, e no mesmo período de 2024, 3,8%. Isso mostra uma redução consistente ao longo do tempo.

O Estado ocupa a quarta posição no país com menor desemprego, atrás de Santa Catarina (2,2%), Rondônia (2,3%) e Mato Grosso (2,8%). A média nacional ficou em 5%. Na capital, Campo Grande, a taxa foi de 4,3%, a oitava menor entre as capitais.

Segundo o secretário Jaime Verruck (Semadesc), os bons resultados refletem tanto os investimentos privados quanto as políticas públicas de geração de emprego, como o programa MS Qualifica, voltado para capacitação e conexão entre trabalhadores e empresas.

Outro indicador de destaque é a taxa de informalidade, que mede o percentual de pessoas ocupadas sem carteira assinada ou que trabalham por conta própria sem CNPJ.

No Estado, o índice ficou em 32%, é o 3º menor já registrado na série histórica para um segundo trimestre. A taxa de subutilização da força de trabalho foi de 9,8%, atingindo 281 mil pessoas, enquanto o percentual de desalentados recuou para 0,8%.

