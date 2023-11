Desemprego foi de 7,7% no terceiro trimestre do ano

Os dados da mais recente Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios Contínua foram divulgados nesta quarta-feira (22), e mostram que o desemprego no Brasil chegou a 7,7% no terceiro trimestre deste ano.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o resultado representa uma queda de 1 ponto porcentual em relação ao registrado no mesmo período do ano anterior.

Em São Paulo, Maranhão e Acre foi registrada uma retração no número de desemprego, com Roraima sendo a única unidade federativa a registrar um crescimento nesse número. Mato Grosso do Sul, assim como as demais unidades da federação, mantiveram taxas estáveis.

O número de pessoas que buscam ocupação atinge 8,3 milhões, destes, um total de 2,45 milhões são jovens de 18 a 24 anos. A desocupação para esta faixa etária foi de 16%, menor nível desde o terceiro trimestre de 2014.

