Desenrola Brasil poderá ser acessado através dos sites de bancos

O Ministério da Fazenda anunciou nesta segunda-feira (29) que o programa Desenrola Brasil, para renegociação de dívidas de pessoas físicas, poderá ser acessado por meio do site de bancos e plataformas de renegociação.

Ao entrar por meio dos canais parceiros, o usuário será redirecionado para a plataforma do Desenrola, onde poderá ver as dívidas e realizar os pagamentos com descontos.

Essa nova opção de acesso estará disponível assim que for concluída a integração entre a plataforma e parceiros. Essa funcionalidade ainda não tem prazo para ser implementada pelo governo.

