Dia das Crianças: Presentes tem variação de 111%, aponta Procon

Presentear a criançada pode ‘salgar’ um pouquinho o bolso do campo-grandense no Dia das Crianças. Isso porque, dependendo do item, o preço pode aumentar mais de 111% revelou uma pesquisa do Procon/MS (Secretária-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

O comparativo considera seis de dez locais pesquisados, entre os dias 2 e 5 de outubro, sendo listados 31 itens que incluem modelos de patinete, bicicletas, bonecos e bonecas, assim como consoles de videogame. É importante considerar que os preços podem ter sido atualizados.

A maior variação encontrada está entre as bicicletas infantis de aro 16. Enquanto uma loja de departamentos comercializa o produto por R$ 449, outra empresa do ramo de brinquedos o vende a R$ 949. A diferença, nesse caso, é de 111,36%. Ambos os estabelecimentos estão na região central de Campo Grande.

Um boneco do influenciador digital Lucas Neto foi o que revelou a menor variação entre as lojas, 3,03%. Pesquisadores encontraram o item por R$ 164,99 em shopping no Bairro Novos Estados, ante os R$ 169,99 anunciados em shopping no Jockey Clube.

Em relação aos consoles de videogame, o Xbox apresenta 85,25% de diferença nos preços. Eles podem ser adquiridos por R$ 2.699 no Centro ou a R$ 4.999,90 no Bairro Cohafama. Em ambos os casos foram consideradas ofertas em lojas de departamento.

Confira clicando aqui a lista de itens, empresas e valores levantados pelo Procon.

Orientação – O Procon/MS reforça no Dia das Crianças orientação voltada ao consumo consciente e que os presentes sejam adequados a idade da criança. Também é importante verificar a presença de selo do Inmetro, que previne sobre produtos que possam impor risco à saúde e a segurança.

Informe-se no ponto de venda sobre a política de troca, considerando que o CDC (Código de Defesa do Consumidor) a prevê como obrigatória nos casos de vício de qualidade ou defeito.

Bens duráveis tem prazo de 90 dias para que seja formalizada eventual reclamação. E, caso isso seja necessário, o Procon/MS dispõe de suporte por meio de formulário online e de seu atendimento presencial em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também