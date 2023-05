Dia das Mães: Campo-grandenses devem gastar R$ 71 milhões em compras

Dados da Pesquisa Sazonal de Intenção de Compras do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS) e do Sebrae MS apontam que as compras e comemorações do Dia das Mães neste ano devem injetar R$ 145.059.666,00 na economia de Campo Grande.

“Esta é uma das datas mais fortes do varejo e a expectativa de vendas é excelente. São mais de R$ 145 milhões que devem movimentar a economia fortalecendo toda uma cadeia”, disse o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Os valores são divididos em R$ 71.974.285,00 em compras de presentes e R$ 73.085.381,00 em comemorações. A expectativa é 60% maior que do ano passado, quando se prospectou a venda de R$ 87.462.285,00 em presentes e comemorações.

Uma excelente notícia é que 64,31% dos consumidores pretendem pagar à vista pelos presentes e pelas comemorações. Outros 35,48% vão utilizar algum tipo de parcelamento (cartão ou boleto).

Lideram a lista de presentes, roupas (27,75%), perfumes e cosméticos (21,17%), calçados (16,74%), bolsas e acessórios (13,23%) e flores (6,87%).

O gasto médio previsto para a compra de presentes é de R$ 221,17, já para comemorar a data, os filhos disseram que devem investir em média R$ 219,22.

