Dia de Finados: Floriculturas revelam que vendas caíram com passar dos anos

O Dia dos Finados, celebrado anualmente em 2 de novembro, movimenta os setores de flores e velas em Mato Grosso do Sul. O JD1 foi até algumas floriculturas de Campo Grande para saber como está a movimentação nas vendas às vésperas do feriado.

Como símbolo de respeito e homenagem, familiares e amigos visitam entes queridos na data, levando flores e acendendo velas para aqueles que já partiram. Embora seja uma tradição, a venda de flores nas floriculturas não estão em alta como antigamente.

À reportagem, a proprietária da Floricultura Silvestre, Maria Gabriela, falou sobre a procura neste ano. "Já teve uma aderência muito maior. Hoje em dia, as pessoas compram mais em supermercados e nos vendedores que vendem na frente dos cemitérios. É uma questão de praticidade, no mercado a pessoa pode ter ido comprar outras coisas, e já aproveitar para levar uma flor. E sempre tem aquele que vai para o cemitério sem nada, e lá na frente compra uma flor e uma vela com vendedores ambulantes, pois sabe que lá vai encontrar o que precisa", detalhou ela.

Localizada na Avenida Mato Grosso, hoje em dia a Floricultura Silvestre é voltada para a venda de buquês e cestas decoradas para presentes. "Ao longo dos anos temos que ir nos adaptando, vendo o que vende mais e oferecer esses serviços para os clientes", afirmou Maria Gabriela.

Na Floricultura Pequena Flor, a venda de flores nessa época do ano também não é vista como antigamente. Aberta há 28 anos, a empresa também acredita que a procura por flores já não é mais a mesma que há anos atrás.

"Existe esse salto nas vendas antes do feriado de Finado sim. Sempre tem aquele cliente antigo, que compra só aqui. Mas as vendas não são como antes. Hoje as pessoas encontram flores e arranjos em vários lugares, não necessariamente em lojas como a nossa. Podemos dizer que as vendas ficam dispersas desta maneira", disparou Sueli Ferreira, vendedora da loja.

Compartilhando da mesma experiência no ramo, a próprietária da Floricultura Mais Flores também acredita que inovar é a chave para manter as portas abertas atendendo ao público.

Procon encontra variação de 208% nos valores de flores

À véspera do Dia de Finados (2), o Procon-MS divulgou uma pesquisa que mostra a variação entre os preços de flores e velas na Capital. A maior diferença encontrada foi de 208%.

Dez estabelecimentos de Campo Grande fizeram parte do levantamento realizado. As pesquisas foram feitas entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, por equipes do próprio Procon Estadual.

Um vaso tamanho de flor da fortuna pode ser encontrado por R$ 6,49 em um atacadista no bairro Mata do Jacinto, enquanto em uma floricultura na vila Bandeirante, o mesmo produto é vendido a R$ 20. A variação, de 208,17%, é a maior entre os oito itens listados na pesquisa.

Entre as velas, a diferença pode chegar a 186,09%. Caso da vela de número cinco, comprada por R$ 4,89 em um atacadista no residencial Girassóis ou R$ 13,99 em supermercado no Santa Fé.

