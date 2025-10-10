Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Dia do Ovo: Ceasa/MS comercializa mais de 2,3 mil toneladas no primeiro semestre de 2025

Produção sul-mato-grossense reforça o potencial econômico do setor no estado

10 outubro 2025 - 16h13Carla Andréa

Proteína essencial na mesa do brasileiro e ingrediente versátil na culinária, o ovo tem até uma data para ser celebrado: o Dia Mundial do Ovo, comemorado em 10 de outubro.

Em Mato Grosso do Sul, o produto tem desempenho expressivo no abastecimento alimentar. Somente no primeiro semestre de 2025, a Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) comercializou 2,3 mil toneladas de ovos, com quase toda a produção originada dentro do próprio estado.

Os principais polos produtores ficam em Terenos, Ivinhema, Nova Andradina e São Gabriel do Oeste, responsáveis por abastecer o mercado interno e os pontos de distribuição na capital. Atualmente, seis empresas comercializam ovos na Ceasa/MS, entre elas a CAMVA (Cooperativa Agrícola Mista de Várzea Alegre), ligada à tradicional colônia japonesa de Terenos.

Outro destaque é a Casa do Morango, que em setembro vendeu 4 mil caixas, o equivalente a 1 milhão de ovos. Duas vezes por semana, a empresa recebe cerca de 400 caixas vindas diretamente de Ivinhema, garantindo o abastecimento constante.

Dados da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) apontam que Mato Grosso do Sul representa 2,29% do total de aves filhotes alojadas para produção de ovos no país. A projeção da entidade é que o Brasil produza 62 bilhões de unidades em 2025, com um consumo médio de 288 ovos por habitante — um crescimento de 7,1% em relação a 2024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede do TCE-MS -
Economia
TCE-MS libera MSGÁS para aplicar dinheiro em bancos privados
Pesquisa foi realizada no começo de outubro
Economia
Boneca chega a custar R$ 199 e preços de brinquedos variam até 100% na Capital
Setor da indústria gerou bastante emprego
Economia
Setor industrial de MS movimentou quase metade dos empregos formais até agosto
Aplicativo do FGTS, onde pode ser visto se o pagamento foi realizado
Economia
FGTS terá novas regras para o saque-aniversário a partir de novembro; confira
Cesta básica ficou com preço 'salgado' em setembro
Economia
Cesta básica em Campo Grande foi a mais cara entre as capitais em setembro, diz Dieese
Imagem de dinheiro
Economia
Governo cobra devolução de R$ 478 milhões pagos indevidamente no Auxílio Emergencial
Exportações seguem apresentando bons números
Economia
Em nove meses, exportações de MS apresentam quase 350% de superávit
Gados
Economia
Exportações de carne bovina para os EUA despencam 58% após tarifaço
Foto: Divulgação
Economia
Empresas já podem aderir à Campanha Nome Limpo 2025 da ACICG
Imposto de Renda
Política
Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado