Dia dos Namorados deve movimentar R$ 123 milhões na economia da Capital

Comemorado sempre no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados deve ser bastante movimentado no comércio de Campo Grande, que espera um aumento de até 59% no valor investido em relação ao ano passado. A expectativa é que cerca de R$ 123,3 milhões sejam injetados na economia da cidade.

O valor está dividido em dois aspectos, sendo que R$ 68,9 milhões estariam destinados à compra de presentes e os demais R$ 54,4 milhões em alguma comemoração para o casal. Esse número é bastante superior, por exemplo, a junho do ano passado, quando o montante esperado era de R$ 77,4 milhões.

Para os presentes, a lista de preferências conta com roupas (29,31%), perfumes e cosméticos (25,54%), seguido logo depois pelas opções de calçados (14,99%), flores (14,74%), joias (8,12%) e bolsas e acessórios (7,45%).

O gasto médio previsto para a compra de presentes é de R$ 200,75, já para comemorar a data deverá ser investido R$ 191,74. Cerca de 68,26% dos consumidores pretendem pagar à vista pelos presentes e pelas comemorações, enquanto 30,65% pretendem parcelar, seja cartão ou boleto.

“Mais uma data importante para o varejo e as expectativas são as melhores. São mais de R$ 123 milhões que devem movimentar a economia fortalecendo toda uma cadeia. Quem vai presentear o amado ou a amada compre no comércio local, compre do pequeno empreendedor, compre no seu bairro, no Centro de Campo Grande”, diz o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Os dados apresentados foram elaborados pela Pesquisa Sazonal de Intenção de Compras do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS e do Sebrae.

