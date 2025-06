Dia dos Namorados deve movimentar mais de R$ 384 milhões no comércio de MS

O comércio de Mato Grosso do Sul deve registrar uma movimentação de R$ 384,45 milhões no Dia dos Namorados deste ano, segundo levantamento do Sebrae/MS em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS).

O valor representa um aumento de 1% em relação ao mesmo período de 2024, e aponta que os consumidores sul-mato-grossenses estão mais dispostos a gastar com presentes do que com comemorações.

De acordo com a pesquisa, 49,34% dos entrevistados pretendem comprar presentes, enquanto 51,56% planejam comemorar a data. O gasto médio com presentes foi estimado em R$ 273,21, superando os R$ 237,64 previstos para as celebrações.

As roupas continuam no topo das preferências e correspondem a 42% da intenção de compra. Em seguida, aparecem calçados (18%), perfumes e cosméticos (18%), bolsas e acessórios (17%), flores e cestas (16%) e joias (7%).

Com isso, o shopping Norte Sul Plaza lançou uma campanha especial entre os dias 2 e 22 de junho.

A cada R$ 500 em compras nas lojas participantes, os clientes ganham um número da sorte para concorrer a uma viagem romântica com tudo pago para Gramado (RS). A participação é feita exclusivamente pelo aplicativo oficial do shopping, na aba “Promoções”.

O regulamento completo da campanha está disponível no site oficial do shopping.

