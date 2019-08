Dia dos Pais deve movimentar R$ 163,7 mi no comércio de Mato Grosso do Sul

Entre presentes e comemorações, o Dia dos Pais deve movimentar R$ 163,7 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul este ano, um volume 20,38% maior que o estimado para 2018. As informações fazem parte da pesquisa de intenção de compras do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), divulgada nesta quinta-feira (1º). Segundo o levantamento, mais consumidores pretendem comemorar a data e comprar presentes em 2019.

Do montante a ser movimentado com o Dia dos Pais no estado, R$ 89,86 milhões são em presentes e R$ 73,94 milhões em comemorações. “A data se projeta como um importante momento para o comércio e também para o segmento de serviços, diante da disposição do consumidor. Inclusive notamos que em alguns municípios, como Dourados e Ponta Porã, a movimentação do Dia dos Pais vai superar a do Dia das Mães”, destaca o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.



Entre os presentes escolhidos pelos compradores, aparecem no topo da lista: roupas (29,46%), calçados (15,29%) e perfumes e cosméticos (16,01%). Segundo a pesquisa, um percentual de 8,97% não havia decidido o que irá comprar. Em relação aos locais de compra, a maioria dos consumidores pretende ir aos shoppings (17% neste ano contra 10% em 2018).

O centro perde parte da preferência, (de 72% em 2018, cai para 60% este ano), e também se observa aumento considerável na quantidade de pessoas que irá comprar pela internet (5% a 12%). Dos entrevistados, 43,8% pretendem pagar com dinheiro, com 25,42% apontando que vão comprar no crédito, 16,14% no débito e 9,39% parcelado.

“São números importantes e que balizam tomadas de decisão. Por exemplo, quando perguntado ao consumidor quais elementos podem definir as compras, o preço aparece, reforçando a necessidade de uma estratégia de divulgação das promoções”, aponta a economista do IPF-MS, Daniela Dias.

Em Campo Grande, a movimentação financeira com o Dia dos Pais deve chegar a R$ 25,5 milhões, sendo o gasto médio com o presente maior este ano – de R$ 147 em 2018, o valor subiu para R$ 157,30. O número de consumidores que irão presentear também subiu em 2019. No ano passado, 35,66% da população da capital tinha a intenção de comprar presentes nesta data, quantidade que passou para 41,80%.

O levantamento foi realizado entre os dias 15 e 23 de julho e ouviu 1.514 pessoas em seis municípios de Mato Grosso do Sul, sendo eles Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ladário, Ponta Porã e Três Lagoas.

